Доходный дом Френкеля на улице Кропоткина требуют вернуть в первоначальный вид

Собственник кафе в этом доме сделал незаконную пристройку.

Прокуратура Петроградского района подала в суд иск о защите Доходного дома Френкеля. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дом требуют привести в первоначальное состояние.

Дом №19/8 по улице Кропоткина – выявленный объект культурного наследия, построенный в 1913-1914 годах. Как выяснилось, собственник кафе, расположенного на первом этаже этого дома, незаконно обзавелся пристройкой со стороны западного фасада. Вдобавок к незаконной перепланировке дома с увеличением его площади владелец заведения облицовал стену декоративным кирпичом.

Проверка показала, что строительство и облицовка были выполнены без разрешительной документации и не согласовывались с КГИОП.

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Фото: пресс-служба прокуратуры