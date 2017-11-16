В федеральных театрах количество спектаклей выросло на 31%.

Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский.

За пять лет количество спектаклей в федеральных театрах выросло на 31%. Об этом сегодня, 21 марта, заявил Владимир Мединский в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.

Соответственно, в двух столицах, фактической и культурной, увеличилось и количество зрителей. Теперь в Москве и Петербурге театры посещает на 42% больше людей, чем в 2012 году. Не без гордости, Мединский отметил, что доходы от оказания платных услуг у федеральных театров выросли на 118%.

Министр культуры также рассказал, что в регионах за последние пять лет открыли несколько новых проектов. Например, программа "Театры малых городов" помогла 149 театрам в малых городах получить средства на постановку спектаклей.

Проект рассчитан на три года, ежегодно выделяется почти 700 миллионов рублей на поддержку этих театров

- добавил министр культуры.

Также министр отчитался перед Советом Федерации о состоянии российских музеев. Доходы российских музеев от оказания платных услуг за пять лет выросли на 151%.