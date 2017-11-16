Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
В федеральных театрах количество спектаклей выросло на 31%.
Сегодня, 16:02
0
alexandra08
161

В федеральных театрах количество спектаклей выросло на 31%.

0
 
 

Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский.

За пять лет количество спектаклей в федеральных театрах выросло на 31%. Об этом сегодня, 21 марта, заявил Владимир Мединский в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.

Соответственно, в  двух столицах, фактической и культурной,  увеличилось и количество зрителей. Теперь в Москве и Петербурге театры посещает на 42% больше людей, чем в 2012 году. Не без гордости, Мединский отметил, что доходы от оказания платных услуг у федеральных театров выросли  на 118%.

Министр культуры также рассказал, что в регионах за последние пять лет открыли несколько  новых проектов. Например, программа "Театры малых городов" помогла 149 театрам в малых городах получить средства на постановку спектаклей.

Проект рассчитан на три года, ежегодно выделяется почти 700 миллионов  рублей на поддержку этих театров

 - добавил министр культуры.

Также министр отчитался перед Советом Федерации о состоянии российских музеев. Доходы российских музеев от оказания платных услуг за пять лет выросли на 151%.

Теги: владимир мединский , министр культуры рф владимир мединский , столичные театры , театры малых народов
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5