Доходы от парковок Петербурга приблизились к 4 млрд рублей

Транспортный комитет города сообщил о значительном количестве выданных разрешений, среди которых преобладают документы для обычных жителей и многодетных семей.

В Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев 2025 года было оформлено свыше 24,5 тысяч парковочных разрешений. Согласно данным транспортного комитета города, общее количество действующих разрешений на парковку в Северной столице превышает 124 тысячи.

С января по июнь текущего года распределение выданных разрешений по категориям составило: 18 077 — для обычных жителей, 5 736 — для многодетных семей, 851 — для владельцев электромобилей, 1 — для героев и почетных граждан Санкт-Петербурга.

По информации ведомства, доходная часть от эксплуатации платных парковочных зон за отчетный период достигла почти 3,9 миллиарда рублей. В указанную сумму включены поступления от: оплаты парковочных мест, выдачи разрешений на парковку, продажи абонементов, взыскания штрафных санкций.

Ранее сообщалось, что в Петербурге за полгода оформили свыше 467 тыс. штрафов за неправильную парковку.

Фото: Piter.TV