Доходы бюджета Петербурга к началу сентября превысили 906 млрд рублей

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников доложил о результатах исполнения городского бюджета за первые восемь месяцев 2025 года. По его словам, опубликованным в личном Telegram-канале, к началу сентября текущего года доходы казны города достигли отметки в 906,3 млрд рублей, что соответствует выполнению годового плана на уровне 68,2%.

Самостоятельные поступления (налоги и прочие сборы) составили сумму в размере 882,3 млрд рублей, увеличившись на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

При этом основную долю доходов обеспечили два ключевых налога: НДФЛ и налог на прибыль предприятий, суммарно принесшие городу около 619,4 млрд рублей, что составило 70,2% от общей суммы самостоятельных доходов.

Кроме того, вице-губернатор отметил положительную динамику по другим статьям дохода:

— Налоги на имущество увеличились на 12,5%, составив 63,2 млрд рублей;

— Акцизы выросли на 12,2%, достигнув уровня 31,3 млрд рублей;

— Доход от спецрежимов налогообложения малого предпринимательства вырос на 11,4%, до 86,2 млрд рублей;

— Выплаты по налогу на доходы физлиц возросли на 10,1%, сумма составила 369,8 млрд рублей;

— Налог на прибыль организаций увеличился на 3,4%, обеспечив поступления в объеме 249,6 млрд рублей.

Общий объем расходов бюджета составил 851,9 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 96,8 млрд рублей и выполнив годовое задание на 56,9%.

Фото: Piter.TV