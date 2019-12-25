Доходы бюджета Петербурга достигли 1 трлн рублей

Из них – 970 млрд налогов и неналоговых платежей и 31 млрд трансфертов из федерального бюджета.

Доходы бюджета Северной столицы к концу года составляют 1 трлн рублей, 970 млрд из которых приходятся на налоги и неналоговые платежи, а ещё 31 млрд предоствлен из федеральной казны Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Добавим, что 75% от поступлений получено за счёт налогов на прибыль организаций и НДФЛ – всего это 747 млрд рублей. Другой статёй доходов стали поступления по УСН (65 млрд рублей или 6,5% от общей суммы).

Наконец, 62 млрд (6,2% доходов казны) сформировалось из налогов на имущество.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург получит компенсацию затрат на проведение матчей Евро-2020.

Фото: Piter.TV