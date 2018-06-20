Доходы Петра Порошенко за год выросли почти в 100 раз

По сравнению с 2017 годом, доход Порошенко увеличился в 95 раз - на 1,55 миллиарда гривен.

Петр Порошенко за 2018 год заработал почти 1,56 миллиарда гривен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единый государственный реестр деклараций Украины.

По сравнению с 2017 годом, доход Порошенко увеличился в 95 раз - на 1,55 миллиарда гривен. Он получил 336 тысяч гривен в качестве зарплаты. Действующий президент Украины пополнил свои счета на 1,54 миллиарда гривен от банка "Ротшильд", фонда "Прайм эссетс капитал", возврата Минфином стоимости облигаций внутреннего госзайма. Еще около 0,8 миллиона Порошенко получил от отчуждения имущества.

Ранее сообщалось, что после подсчета 40% бюллетеней на Украине лидирует шоумен Зеленский.

Фото и видео: Piter.TV, видеофрагменты - канал "Петр Порошенко".