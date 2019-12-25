Гарантированный доход по "зеленым" облигациям для населения составит 7-7,5%

Облигации можно в любой момент продать.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал "Известиям"=", что гарантированный доход около 7-7,5% обеспечат "зеленые" облигации для населения.

Сейчас ставки по депозитам снижаются, а облигации дают гарантированный доход, думаю, это может быть порядка 7-7,5%, а также гарантированный возврат, а также оборачиваемость - облигации можно продать в любой момент. Владимир Ефимов, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

Напомним, что до конца этого года власти Москвы планируют выпустить "зеленые" облигации для физлиц. Объем выпуска может составит 5 млрд рублей.

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