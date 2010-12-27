Договорились: Шатов официально уходит из "Зенита" в "Краснодар"

При этом Шатов должен заплатить 35 млн рублей.

Футбольные клубы "Зенит" и "Краснодар" достигли договоренности о трансфере полузащитника Олега Шатова. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Известно, что клубам удалось договориться об аренде с правом последующего выкупа 27-летнего полузащитника. При этом Шатов должен заплатить "Зениту" 25 млн рублей из личных средств, чтобы уйти в «Краснодар». Еще 10 млн петербургский клуб получит, если полузащитник будет выступать за "Красндар" против "Зенита" в матче 25-го тура чемпионата России.

Выкупить контракт Шатова после аренды "Краснодар" сможет за 5 млн евро.

Полузащитник под номером №17 уже завтра, 6 февраля присоединится к новой команде уже завтра на сборах в Испании.

Отметим, что Шатов выступает за «Зенит» с 2013 года. В составе сине-бело-голубых он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Ранее Piter.TV писал, что переговоры "Краснодара" с "Зенитом" по вопросу перехода Шатова вошли в финальную стадию.

Фото: ФК "Зенит"