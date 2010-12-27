Дочерняя компания "Юлмарта" признана банкротом

В пресс-службе "Юлмарта" сообщили, что эта ситуация не повлияет на работу торговой сети.

Дочерняя компания "Юлмарта" "Юлмарт РСК" была признана несостоятельной. Такая информация появилась на сайте арбитражного суда.

Также было назначено конкурсное производство.

Заявителем по иску выступила компания "Балтийская электронная площадка", затем требования перешли к компании "БигБокс", которая принадлежит акционерам "Юлмарта" Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру.

В пресс-службе "Юлмарта" сообщили, что эта ситуация не повлияет на работу торговой сети. Помимо этого, будут продолжены ведение операционной деятельности, выполнение обязательств перед партнёрами, клиентами и контрагентами.