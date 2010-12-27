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Дочь Юрия Кузнецова опровергла слухи о его экстренной госпитализации
Сегодня, 13:03
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Cherepanov

Дочь Юрия Кузнецова опровергла слухи о его экстренной госпитализации

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На самом деле, актер проходит плановый осмотр в больнице.

Дочь Юрия Кузнецова опровергла информацию об экстренной госпитализации актера из-за проблем с сердцем. Она рассказала, что сейчас ее отец находится на плановом больничном осмотре, сообщили "РБК".

"Слухи лживые. Юрий Александрович на плановом профилактическом обследовании, никакой операции не было, как и экстренной госпитализации"

- рассказала Александра

Юрий Кузнецов снимался в сериалах "Улица разбитых фонарей", "Преступление и наказание", "Участок", а также в фильмах "Брат", "Псы", "Гений".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Ленинградский зоопарк ответил на петицию о содержании питомцев.

Теги: больница, госпитализация, операция на сердце, опровержение, юрий кузнецов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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