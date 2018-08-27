Дочь губернатора Ленобласти получила бронзу в стрельбе из боевого пистолета

Дочь губернатора Ленинградской области получила бронзу на на Чемпионате России по практической стрельбе из боевого пистолета среди юниоров. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.
Ура! Моя дочь Софья заняла третье место на чемпионате России по практической стрельбе из боевого пистолета среди юниоров. Чемпионат был в Нижнем Новгороде. Среди нескольких сотен стрелков всех возрастов она вошла в двадцатку лучших. Молодец доченька . Так держать.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
На соревнования прибыли несколько сотен участников со всей России. Комментаторы радовались и удивлялись, что такая хрупкая девушка заняла пьедестал наравне с парнями.
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Фото: shooter_littleninja; видео: drozdenko_au