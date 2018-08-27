Дочь губернатора Ленобласти получила бронзу в стрельбе из боевого пистолета

Софья Дрозденко заняла третье место среди юниоров на Чемпионате России по стрельбе из боевого пистолета.

Дочь губернатора Ленинградской области получила бронзу на на Чемпионате России по практической стрельбе из боевого пистолета среди юниоров. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

Ура! Моя дочь Софья заняла третье место на чемпионате России по практической стрельбе из боевого пистолета среди юниоров. Чемпионат был в Нижнем Новгороде. Среди нескольких сотен стрелков всех возрастов она вошла в двадцатку лучших. Молодец доченька . Так держать. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

На соревнования прибыли несколько сотен участников со всей России. Комментаторы радовались и удивлялись, что такая хрупкая девушка заняла пьедестал наравне с парнями.

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Фото: shooter_littleninja; видео: drozdenko_au