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Более 200 спортсменов и тренеров будут получать повышенные стипендии
Сегодня, 12:16
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nastya960
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Более 200 спортсменов и тренеров будут получать повышенные стипендии

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Размер стипендии - от 5 до 28 тысяч рублей.

Спортсмены, входящие с состав сборных России и их тренеры будут получать именные повышенные стипендии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Губернатор области Александр Дрозденко уже подписал соответствующее постановление. Теперь спортсмены и их наставники смогут получать выплаты от 5 до 28 тысяч рублей. Для этого нужно быть включенным в списки кандидатов в спортивные сборные РФ, иметь заявку от спортивных федераций и рекомаендции комиссии. Исходя из этого комитет  по спорту Ленинградской области будет утверждать списки получателей выплат. 

Стипендии по летним видам спорта назначаются с 1 января 2019 года, по зимним — с 1 июня 2018 года.

Ранее мы сообщали, что на следующей неделе состоится триатлон "VyborgTriSprint".

Фото: pixabay.com

 

Теги: ленобласть , спорт
Категории: Лента новостей Спорт

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