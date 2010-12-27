Более 200 спортсменов и тренеров будут получать повышенные стипендии

Размер стипендии - от 5 до 28 тысяч рублей.

Спортсмены, входящие с состав сборных России и их тренеры будут получать именные повышенные стипендии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Губернатор области Александр Дрозденко уже подписал соответствующее постановление. Теперь спортсмены и их наставники смогут получать выплаты от 5 до 28 тысяч рублей. Для этого нужно быть включенным в списки кандидатов в спортивные сборные РФ, иметь заявку от спортивных федераций и рекомаендции комиссии. Исходя из этого комитет по спорту Ленинградской области будет утверждать списки получателей выплат.

Стипендии по летним видам спорта назначаются с 1 января 2019 года, по зимним — с 1 июня 2018 года.

Ранее мы сообщали, что на следующей неделе состоится триатлон "VyborgTriSprint".

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