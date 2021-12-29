Доцент Сорокина: выйти на пенсию в 60 лет можно со страховым стажем 37 лет

Эксперт рассказала, какие категории граждан имеют право на досрочный выход на пенсию.

Российский доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина пояснила, что выйти на пенсию в 60 лет можно со страховым стажем 37 лет. Такой информацией эксперт поделилась в комментарии с информационным агентством "Прайм".По "старому" пенсионному возрасту (в 60 и 55 лет для мужчин и женщин) в стране могут выходить граждане, которые имеют 42 и 37 лет страхового стажа для мужчин и женщин соответственно. В этом случае страховая пенсия по достижению возраста назначается ПФР на 24 месяца раньше, чем принято в настоящее время. Эксперт отметила, что прежний возраст для выхода на пенсию остался у большинства россиян, которые имеют право на досрочное назначение пенсии.

К ним, например, относятся работники, с работой в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсию по специальным тарифам. Лариса Сорокина, аналитик

Напомним, что в 2022 году на досрочный выход на пенсию рассчитывают педагоги, медики и артисты, если их стаж составляет 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин. Также раньше на пять лет получать пенсию могут обладатели северного стажа и женщины, воспитавшие от 3 детей.

Получателям пенсий по потере кормильца больше не нужно обращаться в ПФР.

Фото: Piter.tv

