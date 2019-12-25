РБК: каждый пятый россиянин намерен прекратить работать до пенсии

Более половины граждан РФ не делают сбережений для жизни на пенсии.

Большинство граждан России планируют работать до тех пор, пока позволяет здоровье. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на данные опроса компании HeadHunter и финтех-компании "Деньги Вперед".

В исследовании приняли участие более 2,2 тыс. работающих россиян.

Согласно данным опроса, 19% респондентов не собираются ждать наступления пенсионного возраста и закончат работать раньше. 42% граждан будут ходить на работу, пока им позволяет здоровье. Менее трети опрошенных останутся работать до достижения пенсионного возраста.

Кроме того, более половины респондентов не делают сбережений для жизни на пенсии. Из исследования видно, что россияне копят средства по-разному. У 17% опрошенных имеется накопительный счет или депозит, 14% - инвестируют в ценные бумаги, 13% - в недвижимость, 10% - пользуются НПФ, 9% - скупают валюту, 1% - используют полисы страхования жизни.

Примерно для каждого четвертого респондента пенсия ассоциируется с существенным урезанием расходов. 20% опрошенных планируют жить на прибыль от пассивных инвестиций и много путешествовать, 17% - жить на деньги от сдачи в аренду недвижимости, 3% - за счет поддержи детей.

Ранее в Пенсионном фонде назвали средний размер пенсии в Петербурге.

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