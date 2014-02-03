В Пенсионном фонде назвали средний размер пенсии в Петербурге

Средний размер выплат в текущем году на 826 рублей больше, чем в 2020 году.

В пятницу, 30 июля, в отделении Пенсионного фонда России по Петербургу рассказали "Невским новостям", что средний размер пенсии в регионе составляет 17 296 рублей по данным на 1 июля.

Отмечается, что размер выплат в этом году на 826 рублей больше, чем в 2020 году. В Петербурге проживают 404 633 пожилых работающих специалиста. Данные на 31 361 человека меньше, чем в 2020 году. Также эксперты уточнили, что скоро пожилым гражданам сделают надбавку к пенсии, а с 1 августа будет перерасчет пенсии работающих пенсионеров.

Прибавка к пенсии от перерасчета является индивидуальной, размер будет зависеть от уровня зарплаты в 2020 году, то есть от суммы страхового взноса, который уплатил работодатель, и начисленных пенсионных коэффициентов.

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