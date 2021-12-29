Получателям пенсий по потере кормильца больше не нужно обращаться в ПФР

В ПФР изменили форму работы.

Получателям страховых пенсий по потере кормильца при достижении 80 лет больше не надо обращаться в ПФР для изменения вида пенсии на страховую по старости. Об этом пишет "Российская газета".

Так, с 2022 года сотрудники ПФР будут изучать каждое пенсионное дело. Они оценят, приведет ли перевод одной пенсии в другую к увеличению сумму выплаты. Если ответ положительный, то сотрудники самостоятельно изменят вид пенсионного обеспечения.

Пенсионеры ранее должны были сами обращаться за сменой вида пенсии. Для этого необходимо было соответствующее заявление.

Ранее эксперт рассказал, как рассчитать сумму новой пенсии с 1 февраля. Страховая пенсия состоит из числа пенсионных баллов и фиксированной выплаты.

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