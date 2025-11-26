Пенсию можно будет "докупить": сколько россиянам придется заплатить за недостающий стаж

Размер взноса зависит от МРОТ.

В 2027 году россияне, которым не хватит пенсионного стажа или индивидуальных коэффициентов для назначения страховой пенсии, смогут восполнить часть недостающих показателей за счет добровольных взносов. Об этом сообщает "Петербург2".

Система страховых пенсий предполагает сразу несколько условий для выхода на заслуженный отдых: достижение установленного возраста, наличие необходимого стажа и определенного количества пенсионных коэффициентов. При этом часть граждан может не набрать нужные показатели из-за неофициальной работы, длительных перерывов в трудовой деятельности или невысокой официальной зарплаты.

В таких случаях можно самостоятельно перечислять взносы в Социальный фонд России. Воспользоваться этой возможностью вправе, в частности, самозанятые и неработающие граждане, россияне, работающие за пределами страны, а также индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и арбитражные управляющие. Для этого необходимо подать заявление и заключить соответствующий договор с Соцфондом.

Размер взноса зависит от МРОТ. В 2026 году при минимальной оплате труда в 27 тыс. рублей минимальный платеж за год составляет около 71,5 тыс. рублей. Он дает один год страхового стажа и немного больше одного пенсионного коэффициента. При максимальном взносе — примерно 572 тыс. рублей — за тот же период можно получить почти девять баллов.

При этом полностью приобрести необходимый стаж таким способом нельзя: добровольными взносами разрешается покрыть не более половины требуемого периода. Остальную часть придется сформировать за счет официальной трудовой деятельности.

Добровольные взносы позволяют претендовать именно на страховую пенсию, которая ежегодно индексируется, а не на социальную выплату. Однако специалисты отмечают, что такой механизм стоит рассматривать как способ восполнить часть недостающих показателей, а не как замену официальной занятости. Перед внесением денег имеет смысл заранее проверить, сколько именно стажа и коэффициентов не хватает для назначения пенсии.

Фото: unsplash (Vardan Papikyan)