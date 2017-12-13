Доброе видео из Пензы: "Ёж - тимуровец" переводил бабушек через дорогу

В социальных сетях появилось необычное видео от очевидца.

Сегодня, 16 февраля, в социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ города Пензы появилось сообщение с видео, на котором некто в костюме ежа переводил пожилых людей через дорогу.

Автор видео сообщает, что наблюдал эту необычную картину около 20 минут, а "Ёж" все помогал и помогал пожилым людям пересечь проезжую часть, по которой непрерывном потоке двигались автомобили. На кадрах видно, что идет обильный снегопад, дорога нечищена и плохая видимость.

Под опубликованным видео много одобрительных и восторженных комментариев:

Молодчина Ёж!!! Нам бы таких ежей побольше!!! Увижу яблоками угощу!!

Где то я уже этого ежа видела... Он то машины толкает, то бабушек переводит через дорогу...Это, может, супергерой местный у нас?

Молодец какой:)

Пенза- не Готем. Появился свой супергерой

Видео разлетелось по социальной сети и набрало почти 30 тысяч просмотров.

Видео: Иосиф Воронов