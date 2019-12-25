Петербуржцы выйдут на "Добрый субботник" 25 апреля

25 апреля в Санкт-Петербурге пройдет общегородской "Добрый субботник", который объединит жителей, предприятия и общественные организации в стремлении сделать город чище и уютнее. В этот день, помимо традиционной уборки, горожан ждут тематические мероприятия, экологические квесты, игры и выступления артистов.

Губернатор Александр Беглов отметил, что в субботнике примут участие сотрудники предприятий, государственных учреждений и общественных организаций, а также все неравнодушные жители города. Запланирована высадка более 4,5 тысячи деревьев и кустарников. Для удобства участников все мероприятия и места проведения субботника собраны на интерактивной карте. В каждом районе города запланированы свои активности:

В Калининском районе на проспекте Науки с 10:00 до 12:00 пройдет акция "Трудовой десант", где можно будет привести в порядок прилегающие территории.

В Выборгском районе жителей приглашают на акцию "Добрый субботник", приуроченную ко Дню русской народной сказки. Здесь можно будет не только убрать территорию у Среднего Суздальского озера, но и посмотреть фольклорные выступления, а для детей подготовлены анимационные развлечения.

В Центральном районе с 9:30 до 12:00 пройдет акция "Жизнь в стиле ЭКО" — сотрудники администрации и жители приведут в порядок сквер на пересечении улиц Некрасова и Маяковского.

В Адмиралтейском районе акция "Весна в Адмиралтейском районе" объединит жителей для уборки территории на Псковской улице с 11:00 до 12:00. В программе — экоквесты, мастер-классы и спортивные события.

На Васильевском острове в молодежном пространстве "Притяжение" с 16:00 до 20:00 пройдет фестиваль осознанного потребления "Дружба народов: традиции и современность". Здесь можно будет посетить мастер-классы по вторичным материалам и детскую гаражную распродажу.

В Петроградском районе на Большой Пушкарской улице с 11:00 до 13:00 пройдет акция "А у нас во дворе". Гостей ждет экологическая викторина с призами, творческие мастер-классы и тематическая фотосессия.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)