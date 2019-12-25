До сентября 2023 года движение по Университетской набережной закроют

Также с 10 декабря по 25 декабря будут ремонтировать трамвайные пути на Энгельса в Выборгском районе.

В трех районах Петербурга с субботы ограничат движение транспорта. Об это 8 декабря рассказали в пресс-службе ГАТИ.

С 10 декабря до 21 сентября ограничат движение на Университетской набережной от Благовещенского моста до 1-й линии В.О. На участке будут ремонтировать покрытие.

С 10 декабря по 25 декабря будут ремонтировать трамвайные пути на Энгельса в Выборгском районе. Так, боковой проезд от Придорожной аллеи до Суздальского проспекта закроют, а для объезда предлагается маршрут через Суздальский проспект — проспект Художников — проспект Просвещения — проспект Энгельса — Придорожная аллея.

10 и 11 декабря по чётной стороне Малодетскосельского проспекта от Московского проспекта до Бронницкой улицы по чётной стороне от Батайского переулка до Бронницкой улицы проезд закроют. Там будут прокладывать теплосети. Водителям предлагают объехать участок по Батайской улице, затем в Дойников переулок и на Бронницкую, потом по набережной Обводного канала, на Московский проспект и — по Малодетскосельскому.

Фото: Piter.tv

