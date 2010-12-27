В Петербурге во вторник похолодает до минус 3 градусов

Днём осадков не ожидается.

В Петербурге во вторник, 3 декабря, ожидается облачная погода и без осадков. Об этом рассказала пресс-служба городского Гидрометцентра.

Ветер будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду с запада. Атмосферное давление немного поднимется. Ночью в городе столбик термометра опустился до -5 градусов, днём станет чуть теплее, минус 3 градуса. На дорогах возможна гололедица.

Самая низкая температура в Петербурге 3 декабря была зафиксирована в 1925 году, тогда столбик термометра опустился до -22 градусов, самым теплым этот день был в 2006 году – плюс 7 градусов.

Фото: Piter.TV