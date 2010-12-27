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В Петербурге во вторник похолодает до минус 3 градусов
Сегодня, 9:12
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nastya960

В Петербурге во вторник похолодает до минус 3 градусов

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Днём осадков не ожидается.

В Петербурге во вторник, 3 декабря, ожидается облачная погода и без осадков. Об этом рассказала пресс-служба городского Гидрометцентра.  

Ветер будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду с запада. Атмосферное давление немного поднимется. Ночью в городе столбик термометра опустился до -5 градусов, днём станет чуть теплее, минус 3 градуса. На дорогах возможна гололедица.  

Самая низкая температура в Петербурге 3 декабря была зафиксирована в 1925 году, тогда столбик термометра опустился до -22 градусов, самым теплым этот день был в 2006 году – плюс 7 градусов.

Фото: Piter.TV

Теги: мороз, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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