К концу января в Петербурге откроют еще 30 пунктов вакцинации от ковида

Один из них обоснуется в "Ленэкспо".

До конца января в Петербурге откроют еще 30 новых пунктов вакцинации от коронавируса на базе поликлиник. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что сразу три пункта вакцинации планируется обустроить в каждом из трех павильонов временного госпиталя в "Ленэкспо". По словам Беглова, число больных снижается, койки в госпитале освобождаются, поэтому власти могут занять "Ленэкспо" под вакцинацию. Здешний пункт, отметили власти, окажется крупнейшим в городе. В госпитале намерены делать прививки сотрудникам городских предприятий, уже 60 тысяч человек подали соответствующие заявки.

Тем временем, в Петербурге выявили еще 3056 зараженных коронавирусом. В Ленобласти – 222.

Фото: Piter.TV