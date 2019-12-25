До конца года в Петербурге планируется ввести в эксплуатацию 3,2 млн "квадратов" жилья

К 1 ноября введено уже 1,5 млн квадратных метров.

Во время пандемии коронавируса в Петербурге ни на день не останавливалось строительство. Об этом заявил вице-губернатор Николай Линченко в ходе XXII конференции "Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области", передает портал "Строительный Петербург".

Отмечается, что к 1 ноября в городе построили в ввели в эксплуатацию порядка 1,5 млн квадратных метров жилья. В целом на 2020 год запланировано ввести 3,2 млн "квадратов", и этот прогноз сохранен, отметил Линченко. Кроме того, до конца года в Петербурге планируется сдать свыше 60 социальных объектов, возведенных за счет внебюджетных средств и в рамках Адресной инвестиционной программы. Градостроители стараются развивать социальную, транспортную и инженерную инфраструктуры, а также увеличивать рекреационные и зеленые зоны и развивать производственные мощности.

Ранее мы сообщали, что лидером по вводу жилья в октябре стал Красносельский район Петербурга.

Фото: Piter.TV