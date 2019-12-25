До конца года метрополитен Петербурга получит еще два "красных" поезда

Новые составы будут курсировать по Кировско-Выборгской линии.

В понедельник, 14 сентября, стало известно о том, что метро Северной столицы получит еще два "красных" поезда. Об этом об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Известно о том, что восьмивагонные составы проекта "Юбилейный" будут курсировать по Кировско-Выборгской линии, так как в ноябре исполнится 65 лет с момента открытия ее первого участка.

Отмечается, что "красные" вагоны производятся ОАО "Метровагонмаш". Особенность "Юбилейного" состава в асинхронном тяговом приводе. По словам экспертов, он помогает экономить электричество под землей.

Ранее мы сообщали о том, что в шахте метро Петербурга произошло задымление.

Фото:Piter.TV