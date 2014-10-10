До конца года 22 новых светофора установят в Петербурге

Так уже появился новый светофор у дома № 7 по проспекту Блюхера — на участке от Кушелевской дороги до Лабораторного проспекта.

В Петербурге до конца 2022 года установят 22 новых светофора, передает пресс-служба Смольного.

Так уже появился новый светофор у дома № 7 по проспекту Блюхера — на участке от Кушелевской дороги до Лабораторного проспекта. В дальнейшем здесь обустроят остановку троллейбусов и автобусов. Следующим по плану станет светофор на Северном проспекте напротив домов № 63-65.

Еще 20 светофоров появятся в девяти районах города. Все они будут подключены к автоматизированной системе управления дорожным движением. Это позволит управлять ими дистанционно. Помимо этого, до конца 2022 будут разработаны проекты 138 новых светофорных объектов.

Фото: piter.tv