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Ремонт 30-километрового участка трассы "Скандинавия" начнется у Борисовой Гривы
Сегодня, 8:56
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Ремонт 30-километрового участка трассы "Скандинавия" начнется у Борисовой Гривы

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В связи с ремонтными работами скорость движения ограничена до 40 км/ч.

В Ленобласти начался ремонт 30-километрового участка дороги "Скандинавия", связывающего Мурманскую трассу с поселком имени Морозова и деревней Борисова Грива. Согласно информации, предоставленной комитетом дорожного хозяйства, работы планируется завершить к концу лета.

На участке между съездом с Мурманской трассы и Борисовой Гривой будет уложено новое асфальтовое покрытие, нанесена разметка, укреплены обочины, установлены более ста знаков и 1,5 тыс. сигнальных столбиков.

В связи с ремонтными работами скорость движения ограничена до 40 км/ч, а на некоторых участках введено реверсивное движение. Водителям рекомендуется обращать внимание на эти ограничения и быть предельно внимательными на дороге.

Ранее мы сообщили о том, что на ЗСД из-за ливня снижали максимальную скорость до 60 км/ч.

Фото: Piter.TV  (носит иллюстративный характер)

Теги: дорожный ремонт, ленобластт
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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