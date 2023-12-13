Ремонт 30-километрового участка трассы "Скандинавия" начнется у Борисовой Гривы

В связи с ремонтными работами скорость движения ограничена до 40 км/ч.

В Ленобласти начался ремонт 30-километрового участка дороги "Скандинавия", связывающего Мурманскую трассу с поселком имени Морозова и деревней Борисова Грива. Согласно информации, предоставленной комитетом дорожного хозяйства, работы планируется завершить к концу лета.

На участке между съездом с Мурманской трассы и Борисовой Гривой будет уложено новое асфальтовое покрытие, нанесена разметка, укреплены обочины, установлены более ста знаков и 1,5 тыс. сигнальных столбиков.

В связи с ремонтными работами скорость движения ограничена до 40 км/ч, а на некоторых участках введено реверсивное движение. Водителям рекомендуется обращать внимание на эти ограничения и быть предельно внимательными на дороге.

Ранее мы сообщили о том, что на ЗСД из-за ливня снижали максимальную скорость до 60 км/ч.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)