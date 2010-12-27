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До декабря в Петербурге ограничат движение по Ириновскому проспекту
Сегодня, 19:18
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IRINA_CHALKINA
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До декабря в Петербурге ограничат движение по Ириновскому проспекту

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Движение будет перекрыто из-за прокладки газопровода.

В среду, 14 ноября, стало известно о том, что петербужцев ждут новые ограничения на дорогах.  Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Так, с 17 и 18 ноября перекроют движение по Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта из-за работ по размещению временного ограждения закроют. Также в эти числа водтелей ждут ограниения по Обуховской площади от Московского проспекта до набережной реки Фонтанки.

Помимо этого,  24 и 25 ноября из-за ремонта газопровода закроют движение  по нечётной стороне набережной реки Фонтанки от Московского проспекта до улицы Ефимова. А с 15 по 28 ноября по той же причине окажется недоступным движение по Большому Сампсониевскому проспекту от Финляндской улицы к Пироговской набережной.

И наконец, с 19 ноября по 2 декабря ограничат движение по Ириновскому проспекту от улицы Лазо до улицы Коммуны. На этом участке будут прокладывать  инженерные сети.

Ранее мы сообщали о том, что в Московском и Невском районах сносят незаконные постройки

Фото:Pixabay

 

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Теги: дороги , ограничения на дорогах петербурга
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество Автомобильные новости

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