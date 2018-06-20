До 2024 года в Петербурге построят 6 новых путепроводов

Строительством объектов займется РЖД.

Смольный договорился с РЖД о строительстве шести путепроводов к 2024 году. Глава компании Олег Белозеров рассказал, что нашел понимание у руководства Правительства города.

Представитель корпорации отметил, что на территории Петербурга будут созданы как пешеходные, так и автомобильные путепроводы, а также мосты. Первый объект построят около Новой Лахты. Уже в 2019 году завершится планировка, а в 2020 начнутся сами работы.

В Смольном отметили, что строительство будет контролироваться. Также чиновники начали искать финансирование по еще 11 путепроводам. К проектам может подключиться федеральные вложения.

Новые путепроводы должны разместиться на участках в Сестрорецке, Лисьем Носе, Новой Деревне, Сертолово, и сразу два в Тосно. В последнем будет организовано тактовое движение.

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Фото: Piter.tv