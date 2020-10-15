До 15% офисов могут опустеть до конца года в Петербурге

Сегодня лучшие IT-офисы экспонируются по 2 200 — 2 500 рублей за квадратный метр.

В Петербурга на 4,6% увеличилось число свободных офисов на рынке недвижимости с марта по сентябрь. До конца года показатель может составить 14-15%. Об этом рассказали аналитики консалтинговой компании IPG.Estate.

По мнению экспертов, на увеличение пустующих офисов повлиял уход IT-компаний. С марта IT-компании освободили в Петербурге уже порядка 150 тысяч квадратных метров качественных офисов. Эксперты добавили, что на рынке останется порядка 90 тысяч "квадратов", их которых 30 тысяч будут предлагаться в продажу, остальное — в аренду.

Сегодня лучшие IT-офисы экспонируются по 2 200 — 2 500 рублей за квадратный метр.

Фото: Piter.tv

