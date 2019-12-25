Днем 29 декабря в Петербурге ожидается до -3 градусов

Атмосферное давление будет понижаться.

Опубликован прогноз погоды в Петербурге на предстоящий вторник, 29 декабря. Информацию приводят в пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, во вторник в Северной столице ожидается облачная погода. В течение дня местами ожидаются небольшие осадки в виде снега. Местами возможны морось и гололедица. На дорогах предполагается сложная ситуация.

Ветер юго-восточный – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -3...-5 градусов, днем -1...-3 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Тем временем, гололедица и снег в Ленобласти задержатся до Нового года.

Фото: Piter.TV