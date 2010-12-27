Дмитрий Журавлев: отказ от кредитов МВФ заставит Киев продать всю землю

По мнению генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, Украина выживет без кредитов Международного валютного фонда при условии изменения экономической стратегии или в том случае, если распродаст все внутренние активы и ресурсы.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", глава Минфина Украины Александр Данилюк накануне заявил, что Киев планирует прекратить отношения с Международным валютным фондом после шестой программы.



По мнению Александра Данилюка, нынешняя экономическая политика в дальнейшем поможет Украине самой оказывать помощь другим странам, а на данный момент сотрудничество с МВФ и Всемирным банком нужны Киеву для поддержания уверенности в глазах иностранных инвесторов и партнеров.



Программа МВФ была утверждена еще в 2015 году, ее объем - $17,5 млрд. В рамках договоренности по программе, Украина получила кредиты на сумму около $8,38 млрд. До конца текущего года страна должна будет выплатить $2 млрд - $1,25 млрд по внешним долгам и около $730 млн по валютным облигациям внутреннего государственного займа.



По мнению Дмитрия Журавлева, чтобы Украина смогла рассчитаться с долгами нужна нормальная экономическая модель, а также железная власть, но ни того, ни другого в стране нет.



Также эксперт считает, что заявление Александра Данилюка может быть ни чем иным, как рычагом влияния на кредитный рейтинг.