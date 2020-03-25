Песков рассказал о самочувствии президента после посещения больницы в Коммунарке

Владимир Путин чувствует себя хорошо после посещения медицинского учреждения, где лежат заболевшие коронавирусом.

Дмитрий Песков рассказал о самочувствии президента России после посещения больницы в Коммунарке. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, глава государства чувствует себя хорошо. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкой на выступление чиновника в Кремле.

Тьфу-тьфу-тьфу, хорошо сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов

Напомним, что накануне политик посетил учреждение, в котором содержатся пациенты с коронавирусом. Там глава страны провел совещания относительно распространения коронавирусной инфекции по РФ.

В Москве выписали 5 человек, вылечившихся от коронавируса.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News