Песков рассказал о самочувствии президента после посещения больницы в Коммунарке

Дмитрий Песков рассказал о самочувствии президента России после посещения больницы в Коммунарке. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, глава государства чувствует себя хорошо. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкой на выступление чиновника в Кремле.
Тьфу-тьфу-тьфу, хорошо
сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов
Напомним, что накануне политик посетил учреждение, в котором содержатся пациенты с коронавирусом. Там глава страны провел совещания относительно распространения коронавирусной инфекции по РФ.
В Москве выписали 5 человек, вылечившихся от коронавируса.
Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News
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