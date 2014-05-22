"Искусственный интеллект оказался гениальным и безжалостным режиссёром испытаний" – Дмитрий Огнерубов об участии в третьем сезоне шоу "Титаны", испытаниях и сравнении "Вызова" с новым проектом

Готовьтесь к грандиозному событию в мире спортивного телевидения! 5 октября в 21:00 на ТНТ стартует новая серия третьего сезона шоу "Титаны", где более ста атлетов будут сражаться с искусственным интеллектом за приз в 10 миллионов рублей.

Как вы узнали про кастинг в проект "Титаны" и почему решили в нем поучаствовать?

Иногда решения принимаются сердцем, и именно так случилось со мной. Мой коллега-кардиохирург с восторгом рассказывал о шоу "Титаны" и видел во мне участника. Поначалу идея хирурга на арене олимпийцев казалась абсурдной — мои тренировки лишь способ отдохнуть после операций.

Но однажды подруга подсказала: "А подай заявку. Что теряешь?". И правда — ничего. Я записал видео и забыл. Это был эксперимент с нулевым риском.

И тут всё изменилось: пришло сообщение о записи интервью. Иногда безумные авантюры друзей становятся реальностью.

Испытания тоже придумывает искусственный интеллект. Бывали ли моменты, когда казалось, что эти задания в принципе невозможно выполнить?

Искусственный интеллект оказался гениальным и безжалостным режиссёром испытаний. Он точно находил предел человеческих возможностей и заставлял его преодолевать.

В одной из серий я осознал: ИИ знает о возможностях тела больше, чем ты сам.

В проекте также принимают участие легенды российского спорта – олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Каково это – соревноваться с ними бок о бок?

Как хирург, я привык видеть в человеке сложную биомеханическую систему. Но на "Титанах" я осознал, что олимпийский чемпион — это механизм совершенно иного уровня.

Их тела — результат десятилетий тренировок, отточенный инструмент, нацеленный на победу. Стоять рядом с таким атлетом — всё равно что находиться возле ожившей скалы.

Поначалу казалось невозможным соревноваться с ними, но именно это стало главным испытанием. Проект проверил не столько на победу, сколько на личную стойкость. Я увидел вживую ту самую спортивную волю, о которой читал, и это стало лучшей мотивацией.

Когда вы впервые увидели всех участников, кого для себя выделили?

Это была настоящая аллея славы из моего детства. Увидев Алексея Немова — икону гимнастики, чьи выступления я изучал как священное писание, — я не мог поверить своим глазам. Рядом с ним стояли Никита Нагорный и Давид Белявский — олимпийские чемпионы, покорившие гравитацию.

Особо меня поразил Александр Поветкин. Помню себя мальчишкой в маленьком городе Грязи, с восхищением следящим за его боями по телевизору. И вот он — передо мной, живой и настоящий.

А когда я увидел Руслана Нигматуллина, в памяти всплыла мечта деревенского мальчишки из Лебяжьего — получить его вратарскую форму. Легенды, которые раньше были лишь образами на экранах, теперь стали моими соперниками.

Вам объясняли алгоритмы, которые искусственный интеллект использует при выборе участников? Как вообще он работает?

Главная интрига шоу заключалась в том, как будет "думать" искусственный интеллект. В медицине мы опасаемся нейросетей из-за проблемы "чёрного ящика": система выдаёт результат, но невозможно отследить логику её решений.

На "Титанах" произошло то же самое. 111 лучших атлетов страны вошли в "чёрный ящик" с неизвестными алгоритмами. Внутри — машинная логика и, возможно, собственная интуиция ИИ. На выходе — жёсткое и непредсказуемое зрелище. Мы стали участниками эксперимента, правила которого знал только сам ИИ.

До этого вы участвовали в шоу "Вызов". Можете сравнить два этих опыта?

"Вызов" стал для меня раем: там я победил и смог полностью отключиться от работы, живя вдали от московской суеты, в Вологде.

А "Титаны" превратились в серьёзное испытание. Я участвовал в проекте, не прекращая врачебную практику: консультировал пациентов, работал над научными статьями и докторской.

Главное отличие — уровень соперников. На "Титанах" я соревновался с олимпийскими чемпионами и чемпионами мира, посвятившими жизнь спорту. Будучи кардиохирургом, я понимал: это испытание совершенно иного порядка.

Искусственный интеллект сейчас в тренде. Как вы вообще оцениваете этот феномен?

Современный бум искусственного интеллекта — это не магия, а закономерное развитие идей 80-х годов. Раньше не хватало мощностей и данных для обучения нейросетей, имитирующих работу мозга, но сегодня эти препятствия преодолены.

ИИ превратился из теории в практический инструмент, особенно в медицине. Например, нейросети могут в реальном времени расшифровывать диалог врача с пациентом и автоматически заполнять медицинскую карту.

От этого выигрывают все: врач освобождается от рутины и больше внимания уделяет пациенту, пациент получает полную историю болезни, а система здравоохранения — повышение качества услуг. ИИ — это не просто тренд, а фундаментальный сдвиг, делающий профессии более человечными и менее рутинными.

Помогает ли ИИ вам в жизни и используете ли его в работе, вы по профессии кардиохирург?

Я использую его постоянно. ИИ кардинально изменил мою профессиональную деятельность, расширив возможности на всех уровнях.

В работе с пациентами я использую нейросети для создания обучающих анимаций, показывающих состояние их сердца. Это помогает снять страх и построить доверие через наглядную демонстрацию проблем.

В клинической практике ИИ служит надёжным помощником при принятии критических решений в кардиохирургии. Программы анализируют данные исследований, помогая определить оптимальные параметры операций и процедур.

Как учёному ИИ выступает персональным ассистентом, структурируя поток научных публикаций и выделяя ключевую информацию. Это экономит время для работы над исследованиями.

Важно понимать: ИИ не заменяет врача, а делает его работу эффективнее и точнее.

Какие спортивные цели вы сейчас перед собой ставите?

Моя главная спортивная цель — "спортивное долголетие". Я стремлюсь доказать, что забота о здоровье — это марафон, а не спринт.

Поэтому я нацелен на полную "железную" дистанцию: 3,8 км плавания, 180 км на велосипеде и 42 км бега. Не ради рекордов, а чтобы мои пациенты, увидев меня в телефоне, находили мотивацию для простых физических активностей.

Я понимаю: стать мастером спорта в моём возрасте нереально. Но главное — показать людям, что врачи такие же, как все: устаём, ленимся, но знаем цену здоровью. И если моя спортивная деятельность вдохновляет кого-то встать с дивана — значит, все километры пройдены не зря.

Что для вас спорт?

Это жизнь. Точка. В моей жизни нет разделения на работу и тренировки — всё слилось в единое целое. Я хожу в зал не через силу, а потому что искренне этого хочу.

Спорт дарит мне целую гамму ощущений: приятную боль в мышцах, здоровый голод и яркий вкус еды после нагрузки. Но главное — его влияние на разум. После тренировки я становлюсь другим человеком: более счастливым и лёгким на подъём. Это лучшее и самое здоровое состояние, которое я знаю.

Вы победили в шоу "Вызов". Теперь участвуете в новом шоу. Какие цели ставите на новый проект? На что хотите потратите выигрыш, если выиграет?

Мои цели в проекте — продолжение предыдущей миссии, только в большем масштабе. Выигранные в "Вызове" деньги я вложил в производство инновационных браслетов. Теперь планирую использовать призовые на покупку оборудования для выпуска катетеров в России.

Хочу создать отечественное производство полного цикла, чтобы не зависеть от зарубежных поставок. У меня за плечами 13 лет медицинского образования, два высших, кандидатская и скоро — докторская. Считаю своим долгом создать что-то важное для страны и общества.

