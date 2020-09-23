Дмитрий Никулин рассказал о ходе следствия по делу о финансовых махинациях

Глава района отметил, что администрация оказывает полное содействие следствию.

Сегодня, 23 сентября, в Выборге на встрече с активом поселений Выборгского района глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин рассказал о том, как продвигается следствие по "делу Болучевского".

Во-первых, все документы, которые нужны, администрация предоставляет силовым структурам. Более того, иногда даже предвосхищает события. На данный момент в администрации продолжается внутреннее расследование, которое тоже должно внести определенную ясность в процессах самой администрации и понять, как, кто и что контролировал.

Дмитрий Никулин также отметил, что администрация Выборгского района признана потерпевшей в этом деле. Если какие-либо денежные средства будут найдены, но администрация обратится в суд за возвращением этой суммы.

Ранее мы написали о том, что дороги в Выборге перекроют из-за ярмарки.

Фото: Piter.TV



