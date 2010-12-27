Дмитрий Никулин принял участие во вручении дипломов выпускникам Выборгского филиала РАНХиГС

В этом году дипломы о высшем образовании получили 52 студента заочной формы обучения, из них два человека окончили Академию с отличием.

Сегодня в Выборгском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации состоялась торжественная церемония вручения дипломов о высшем образовании выпускникам 2019 года заочной формы обучения.

В праздничном мероприятии принял участие глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин. Обращаясь к выпускникам он отметил, что Выборгский филиала РАНХиГС готовит профессиональные и талантливые кадры. Выпускники Академии обладают глубокими знаниями, широким кругозором и умением достойно справляться со сложными, многоплановыми задачами. Они демонстрируют успехи и достижения на государственной службе, в общественно-политической, научной, предпринимательской деятельности.

"Уверен, что полученное в стенах Выборгского филиала РАНХиГС образование обязательно поможет вам состояться в профессии и добиться признания, - отметил Дмитрий Никулин. – Вместе мы будем трудиться на благо Выборгского района".

В этом году дипломы о высшем образовании получили 52 студента заочной формы обучения, из них два человека окончили Академию с отличием.

Директор Выборгского филиала РАНХиГС Виктория Иваненко выразила надежду, что выпускники с теплотой и благодарностью будут вспоминать годы учебы в ВУЗе и своих преподавателей.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО