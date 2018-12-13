Дмитрий Никулин поздравил выборгских школьников с предстоящим Днем Победы

Сегодня в школе №6 Калининского микрорайона состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. В нем принял участие глава муниципального образования "Выборгский район" Дмитрий Никулин.

В преддверии празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Выборге и во всех поселениях Выборгского района проходят различные мероприятия, приуроченные к этой знаменательной дате. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Так, например, в школах традиционно проводятся "Уроки Мужества", в рамках которых учащиеся встречаются с ветеранами. Также выборгские ребята участвуют в различных творческих конкурсах рисунков и сочинений, музыкальных и театральных постановках, патриотических акциях.

Сегодня в школе №6 Калининского микрорайона состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. В нем принял участие глава муниципального образования "Выборгский район" Дмитрий Никулин.

Обращаясь к подрастающему поколению, он отметил, что "9 мая – священный день в истории России. Это особый праздник, который стал общим для всех: ветеранов, их детей, внуков и правнуков. Он остается на все времена символом мужества и героизма, доблести и самоотверженности, безграничной любви к Родине, днем национальной гордости страны".

В рамках празднования Дня Победы тематические мероприятия также проходят в других образовательных учреждениях города и района.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО