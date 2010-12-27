Дмитрий Никулин отметил лучших медиков Выборгского района

По результатам спортивных испытаний победила команда "Прометей" (Выборгская межрайонная больница).

В преддверии профессионального праздника на базе отдыха "Пихтовое" прошла традиционная спартакиада, посвященная Дню медицинского работника.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин.

"Мы доверяем вам самое дорогое – здоровье и жизнь, - отметил он. - Спасибо вам за профессионализм, ответственность, преданность своему делу и неравнодушие".

Также поздравили врачей и медсестер с наступающим праздником председатель комитета здравоохранения Ленинградской области Сергей Вылегжанин, заместитель главы районной администрации Николай Шишкин и другие.

Затем состоялось торжественное вручение почетных грамот и благодарностей от комитета по здравоохранению Ленинградской области, администрации МО "Выборгский район", областной врачебной палаты лучшим работникам учреждений здравоохранения Выборгского района.

Спартакиада началась творческим конкурсом "Визитная карточка", после которого команды состязались в веселой комбинированной эстафете, соревнованиях по пляжному волейболу, дартсу и боулингу. Также прошла сдача норм ГТО.

В этом году в спартакиаде участвовало 5 команд.

По результатам спортивных испытаний победила команда "Прометей" (Выборгская межрайонная больница).

II место – у сборной "Медэкспресс" (выборгское медучреждение РЖД).

III место заняла команда "Фаворит" (Рощинская районная больница).

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО