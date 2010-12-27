Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов поздравили жителей Выборга с Днем России

Этот праздник объединяет всех, кто искренне любит нашу Родину – страну с тысячелетней историей, уникальным природным и духовным богатством, огромным потенциалом и прекрасным будущим, отметили они.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов поздравили жителей Выборга с Днем России. Об этом сообщает пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО.

Этот праздник объединяет всех, кто искренне любит нашу Родину – страну с тысячелетней историей, уникальным природным и духовным богатством, огромным потенциалом и прекрасным будущим, отметили они.

Также главы добавили, что Россия прошла сложный многовековой путь становления государственности, на котором формировались незыблемые ценности нашего народа – единство и независимость, мир и согласие. Современная Россия – сильное государство, твердо стоящее на страже своих национальных интересов. Выборг и Выборгский район живут в едином ритме со всей страной. Вкладывая свои знания и силы в развитие родной земли, мы тем самым способствуем процветанию великой России. Любить свою Родину – значит, добросовестно трудиться на благо Отечества и его народа, нести ответственность за будущее наших детей и внуков.

Уважаемые земляки! Пусть энергия, творческий и интеллектуальный потенциал, трудолюбие каждого послужат дальнейшему развитию Выборгского района, Ленинградской области и всей страны. Пусть этот праздник рождает в каждом из нас чувство гордости за Россию, придает силы и укрепляет наш созидательный настрой! Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО