Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов поздравили воспитателей с праздником

27 сентября состоится праздник - день воспитателя и всех дошкольных работников. Канал Piter.TV приводит полный текст торжественного обращения к воспитателям главы района и главы администрации Выборгского района.

От всего сердца поздравляем воспитателей и всех дошкольных работников с профессиональным праздником!

Система дошкольного образования меняется с течением времени, но, сколько бы ни говорили о совершенствовании педагогического труда и новых методиках воспитания, дети и их родители всегда ждут от вас, прежде всего, доброты, чуткости, справедливости и житейской мудрости. Только огромная любовь к детям позволяет работникам детских садов создавать для малышей атмосферу радости и счастья. Благодаря своим воспитателям дети учатся отличать добро от зла, понимать и чувствовать окружающий мир. Трудно переоценить значение вашей профессии.

Примите огромную благодарность за ваш благородный труд и преданность выбранной профессии!

В Выборгском районе Ленинградской области работают свыше 1000 педагогов, 22 дошкольных образовательных учреждения и 18 школ с дошкольными отделениями, которые посещают более 9000 детей.

В ваш профессиональный праздник хочется поблагодарить вас за теплоту, заботу и внимание к детям. Крепкого здоровья, благополучия, терпения, успехов, счастья и радости.



Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин

Глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов

