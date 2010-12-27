Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов поздравили работников морского и речного флота

Сегодня морская отрасль в Выборге, Приморске и Высоцке, несмотря на объективные трудности, динамично развивается, растет грузооборот портов, увеличиваются объемы перевозок, обновляются судоходные гидротехнические сооружения, вводятся новые высокотехнологичные мощности в морских портах, повышаются качественные характеристики внутренних водных путей.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов поздравили работников морского и речного флота города Выборга с их профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Главы также отметили, что история Выборга неразрывно связана с морем. Для всех нас - жителей нашего города и Выборгского района этот праздник имеет особое значение, ведь он объединяет множество специалистов, портовиков, путейцев и судоремонтников, тех, кто посвятил свою жизнь морскому и речному флоту Северо-Западного региона России. Транспортный комплекс Выборгского района включает в себя известные далеко за пределами нашей Родины морские порты. За последние годы здесь сумели сохранить и преумножить флотские традиции, нашли свое место в новых экономических условиях.

Сегодня морская отрасль в Выборге, Приморске и Высоцке, несмотря на объективные трудности, динамично развивается, растет грузооборот портов, увеличиваются объемы перевозок, обновляются судоходные гидротехнические сооружения, вводятся новые высокотехнологичные мощности в морских портах, повышаются качественные характеристики внутренних водных путей. Администрацией МО "Выборгский район" совместно со стивидором Выборгского порта в области морского туризма реализуется интересный и масштабный проект "Королевская гавань".

Дорогие друзья! Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий труд, верность своему делу. Мы выражаем особую признательность ветеранам отрасли, которые сегодня передают молодежи свой огромный опыт и славные флотские традиции. От всей души желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия, традиционных семи футов под килем не только в плаваниях, но и во всех делах и начинаниях! Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО