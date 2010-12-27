Главы отметили, что забота о каждом ребенке, защита его жизни, здоровья, прав, создание условий для полноценного развития личности и счастливого детства всегда было и остается одним из приоритетных направлений деятельности администрации МО "Выборгский район".

Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов поздравили маленьких выборжан с Днем защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО. Главы отметили, что в нашей стране стало замечательной традицией отмечать в начале летних каникул День защиты детей.

Детство, по их мнению, – особенная пора, пора счастливых лет учебы и взросления. За настоящее и будущее подрастающего поколения первостепенную ответственность несем мы - взрослые. Этот день – еще одно напоминание о том, что дети всегда нуждаются в нашей заботе, защите и опеке.

Забота о каждом ребенке, защита его жизни, здоровья, прав, создание условий для полноценного развития личности и счастливого детства всегда было и остается одним из приоритетных направлений деятельности администрации МО "Выборгский район".

В нашем городе и районе постоянно ведется целенаправленная работа по совершенствованию системы образования, поддержке одаренных ребят, сохранению и укреплению здоровья детей, организации летнего отдыха, развитию физической культуры и спорта. От обеспечения качества образования и формирования эффективной модели воспитания детей с самого раннего возраста зависит завтрашний день Выборгского района, Ленинградской области и всей России. Наши дети умные, талантливые, успешные, и, безусловно, мы все гордимся ими. Пусть на лицах наших детей сияют улыбки, любовь и теплота всегда окружают их! глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО