Дмитрий Нагиев назвал личной трагедией гибель актера из сериала "Физрук"

Известный актер Дмитрий Нагиев, который сыграл главную роль в сериале "Физрук" выразил соболезнования в связи с гибелью молодого актера Егора Клинаева.

По данным телеканала "Звезда", Дмитрий Нагиев, сыгравший главную роль в сериале "Физрук" назвал гибель актера картины Егора Клинаева личной трагедией.



Нагиев назвал погибшего актера светлым человеком, с удивительным чувством юмора. Также в интервью телеканалу он сообщил, что воспринимает случившееся как личную трагедию.



Напоминаем, что Егор Клинаев скончался в результате аварии на МКАД. Он остановился, чтобы помочь водителям столкнувшихся автомобилей и сам стал жертвой наезда.



Фото: peopletalk.ru