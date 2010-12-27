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Дмитрий Нагиев назвал личной трагедией гибель актера из сериала "Физрук"
Сегодня, 21:04
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TretyakovaS
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Дмитрий Нагиев назвал личной трагедией гибель актера из сериала "Физрук"

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Известный актер Дмитрий Нагиев, который сыграл главную роль в сериале "Физрук" выразил соболезнования в связи с гибелью молодого актера Егора Клинаева.

По данным телеканала "Звезда", Дмитрий Нагиев, сыгравший главную роль в сериале "Физрук" назвал гибель актера картины Егора Клинаева личной трагедией.

Нагиев назвал погибшего актера светлым человеком, с удивительным чувством юмора. Также в интервью телеканалу он сообщил, что воспринимает случившееся как личную трагедию.

Напоминаем, что Егор Клинаев скончался в результате аварии на МКАД. Он остановился, чтобы помочь водителям столкнувшихся автомобилей и сам стал жертвой наезда.

Фото: peopletalk.ru

Теги: дмитрий нагиев , егор клинаев , егор клинаев смерть , новости россии , происшествия
Категории: Новости России

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