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Дмитрий Морозов возглавил клуб "Нарвская застава"

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В Петербурге состоялось чествование клуба "Нарвская застава". Регбисты одержали победу в Высшей лиге чемпионата России.

В Петербурге прошло чествование регбистов из команды "Нарвская застава". Поводом для торжественного мероприятия стала победа спортсменов в Высшей лиге Чемпионата России по регби. В финале турнира петербуржцы обыграли москвичей из "Трудовых резервов" со счетом 17:12.

Отметим, что на торжественной церемонии был представлен новый президент клуба "Нарвская застава". Им стал директор компании BIOCAD Дмитрий Морозов. В ходе вечера руководство заявило о желании заявиться в Премьер-лигу - элитный дивизион российского регби.

 

Теги: нарвская застава , новости спб , новости спорта
Категории: Картина дня Спорт

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