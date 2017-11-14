Дмитрий Морозов возглавил клуб "Нарвская застава"

В Петербурге состоялось чествование клуба "Нарвская застава". Регбисты одержали победу в Высшей лиге чемпионата России.

В Петербурге прошло чествование регбистов из команды "Нарвская застава". Поводом для торжественного мероприятия стала победа спортсменов в Высшей лиге Чемпионата России по регби. В финале турнира петербуржцы обыграли москвичей из "Трудовых резервов" со счетом 17:12.

Отметим, что на торжественной церемонии был представлен новый президент клуба "Нарвская застава". Им стал директор компании BIOCAD Дмитрий Морозов. В ходе вечера руководство заявило о желании заявиться в Премьер-лигу - элитный дивизион российского регби.