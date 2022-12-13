Разрешение на снос Нарвской заставы могут отложить

Снос могут отложить до 2029 года.

В четверг, 16 февраля, стало известно, что постоянная парламентская комиссия по градостроительству будет рекомендовать ЗакСу Петербурга рассмотреть законопроект о корректировке охранных зон.

Так, снос коттеджей у нарвских ворот могут перенести. Депутаты "ЕР" предложили "заморозить" до 2029 года положение о возможном демонтаже исторических кварталов по программе развития застроенных территорий после протеста местных жителей.

Напомним, что в Петербурге возбудили уголовное дело из-за планируемой застройки Нарвской заставы. Следствие полагает, что в 2010 году сотрудники правительства Петербурга нарушили закон об исторической застройке и заключили договор с ООО "СПб Реновация".

Ранее Госстройнадзор Петербурга подтвердил незаконность сноса НИЦ РВиА на Хрустальной улице. Как рассказали чиновники, уведомление о планах снести бывший институт строительная компания "КВС" прислала в ведомство только 11 января. К этому моменту разрушение здания уже неделю как было прервано сотрудниками Следственного комитета, а техника - опечатана. К вечеру 4 января дом успел серьезно пострадать.

Фото: Википедия

