Жители Нарвской заставы требуют реновации

Большинство живущих в квартале петербуржцев не поддерживают "народные сходы" протестующих.

Менее 10% жителей Нарвской заставы в Петербурге поддерживают так называемые "народные сходы" в защиту квартала. Как сообщает Spb.aif.ru со ссылкой на читательницу Юлию, к губернатору города планируют направить петицию в поддержку реновации.

Наши дома строились после Великой Отечественной войны, в авральных условиях, когда не было нормальных стройматериалов. Золу использовали как утеплитель, а цемента в растворе почти нет – некоторые места в стенах можно рукой разрушить. В квартирах плесень и сырость.

Юлия, жительница Нарвской заставы

По словам другого жителя Нарвской заставы, его дом – не музей, а место жительство реальных горожан. Они в первую очередь заслуживают права выбора и голосов.

Ранее мы сообщили о том, что Госстройнадзор Петербурга подтвердил незаконность сноса НИЦ РВиА на Хрустальной улице.

Фото: из личного архива читательницы АиФ Юлии