Дмитрий Бабенко: «Поисковики – настоящие патриоты страны»

Начальник отдела молодежной политики администрации Выборгского района рассказал о социальной значимости работы поисковых отрядов.

В Выборге работает "Школа поисковика", которую курирует отдел молодежной политики администрации Выборгского района. Ребята обучаются основам первой медицинской помощи, изучают ориентирование на местности, военную топографию, анатомию, способы эксгумации останков и т.д.

По словам начальника отдела молодежной политики Дмитрия Бабенко, поисковая деятельность формирует условия для преемственности поколений в поисковых отрядах, развивает патриотизм.

Поисковая деятельность – одна из самых важных направлений деятельности Выборгского района. Меня всегда восхищали люди, которые, не смотря на все свои дела, свободное время тратят на такую сложную работу, как поисковая деятельность. Мы благодарим поисковиков за нелегкий труд и считаем, что это настоящие патриоты страны.

Отметим, что в настоящее время поисковики продолжают работу и до конца года планируется перезахоронить найденные останки.

