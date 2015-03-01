Дмитриев: США признают позицию РФ о невозможности вступления Украины в НАТО

Глава РФПИ ответил на вопрос о том, действительно ли Владимир Путин стремится подписать мирное соглашение по Украине.

Официальная позиция Москвы, согласно которой вступление Украины в НАТО совершенно невозможно, широко признана американской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев в интервью с американскими журналистами от 3 апреля для телеканала FOX News. Он добавил, что конкретные гарантии безопасности для Украины в некой форме могут быть приемлимыми для российского руководства.

Я думаю, что вступление Украины в НАТО, как заявлял наш президент, совершенно невозможно. И это, я считаю, было широко признано, в том числе администрацией Трампа... Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Дмитриев: компании США уже потеряли около $300 млрд прибыли после ухода из РФ.

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