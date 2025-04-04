Дмитриев: компании США уже потеряли около $300 млрд прибыли после ухода из РФ

Глава РФПИ напомнил об успешности экономических показателей России несмотря на западное санкционное давление.

Американские компании уже потеряли около 300 миллиардов долларов потенциальной прибыли после ухода с российского внутреннего рынка. Глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев в интервью с американскими журналистами от 3 апреля для телеканала FOX News сообщил о том, что может назвать ведущиеся обсуждения вопросов продуктивными. Эксперт допустил мягчение запретов и ограничений в адрес Москвы в том случае, если сами иностранные компании захотят этой проблемой заняться и вернуться в нашу страну. Однако власти РФ не выдвигают в текущий момент никаких предварительных условий и не требуют от Белого дома ввести некие послабления в его санкционной политике.

Я считаю, что мы наблюдаем следующую ситуацию. Санкции, возможно, будут смягчены, когда эти компании захотят вернуться и воспользоваться бизнес-возможностями в России. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

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