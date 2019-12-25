Для жителей деревни Камышовка установили новую станцию очистки питьевой воды

Производительная мощность станции составляет 300 кубометров в сутки.

Для жителей деревни Камышовка в Выборгском районе Ленобласти установили новую модульную станцию очистки питьевой воды. О запуске станции сообщил зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Теперь качество водоснабжения улучшится у всех 500 жителей. Производительная мощность станции составляет 300 кубометров в сутки. Работа станции автоматизирована и индивидуально настроена под химический состав местной природной воды.

Отмечается, что воду пропускают через многоступенчатую систему очистки и "на выходе" соответствует всем нормативным требованиям.

По словам Барановского, программа рассчитана на установку 139 подобных станций до 2025 года.

Фото: Pxhere.com