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Для жителей деревни Камышовка установили новую станцию очистки питьевой воды
Сегодня, 10:58
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Для жителей деревни Камышовка установили новую станцию очистки питьевой воды

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Производительная мощность станции составляет 300 кубометров в сутки.

Для жителей деревни Камышовка в Выборгском районе Ленобласти установили новую модульную станцию очистки питьевой воды. О запуске станции сообщил зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Теперь качество водоснабжения улучшится у всех 500 жителей. Производительная мощность станции составляет 300 кубометров в сутки. Работа станции автоматизирована и индивидуально настроена под химический состав местной природной воды. 

Отмечается, что воду пропускают через многоступенчатую систему очистки и "на выходе" соответствует всем нормативным требованиям.

По словам Барановского, программа рассчитана на установку 139 подобных станций до 2025 года.

Фото: Pxhere.com

Теги: деревня камышрвка, ленобласть, очистка питьевой воды
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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