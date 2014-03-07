Застройщики и петербуржцы смогут воспользоваться новыми сервисами Госстройнадзора

Данные доступны на портале gsnspb.ru.

В Петербурге запустили новые электронные сервисы по поиску информации о строящихся объектах недвижимости, сведений о госстройнадзоре за строительством сооружений и зданий, госуслугах по получению разрешений на работы и ввод в эксплуатацию. Как сообщили в пресс-службе Смольного, все эти данные доступны горожанам и застройщикам на сайте gsnspb.ru.

Для застройщиков сделан удобный поиск по документам и регламентам сроков оказания услуг, расписаны требования требования регионального государственного строительного надзора. Горожане же могут узнать о любом строящемся здании в любом районе на интерактивной карте Петербурга: информация на ней публикуется в онлайн-режиме. Также на сайте есть раздел "Осторожно, самострой!", где появляются решения судов по поводу сноса выявленных самовольных построек.

Ранее мы писали, что Приморский район занял первое место среди лидеров по вводу жилья в январе.

Фото: Piter.TV